Coronavirus, Gandolfi (Fratelli d’Italia Sanremo): «Esprimiamo vicinanza a tutti coloro che oggi si trovano in difficoltà»

Sanremo. «In un momento di estrema difficoltà come quello che stiamo vivendo, non possiamo esimerci dall’esprimere, anche come partito politico la nostra vicinanza a tutti coloro che oggi si trovano in difficoltà». Così interviene il segretario cittadino di Fratelli d’Italia di Sanremo Michele Gandolfi che aggiunge: «Il nostro intento è di dare un segno di vicinanza a tutte quelle categorie che ogni giorno patiscono la pressione e le complicazioni, familiari e lavorative sempre più stringenti che questa pandemia ha portato».

«E’ noto il nostro impegno a difesa dei problemi che attanagliano le persone che oggi si sono moltiplicati a dismisura a tutti i livelli. Vogliamo ringraziare tutto il comparto ospedaliero, dall’amministrazione a tutti i medici, al personale

infermieristico, fino ad ogni singolo dipendente, per l’impegno e la professionalità dimostrata. Il Casinò, maggiore azienda pubblica della nostra Provincia e principale fonte di sostentamento della nostra città è in grave crisi avendo dovuto chiudere i battenti per effetto delle restrizioni delle disposizioni afferenti il contenimento del coronavirus.

Pertanto siamo vicini a tutti i dipendenti, ai lavoratori interinali, alle ditte esterne che gestiscono bar e ristoranti ed alle loro famiglie che per effetto delle difficoltà finanziarie della casa da gioco e del socio di riferimento, appunto il Comune di Sanremo, a sua volta in difficoltà. Altresì per tutto il comparto commerciale, che gravita intorno alla principale fonte di sostentamento che è il turismo, per tutte le categorie commerciali quali alberghi, bar, ristoranti che in oggi sono chiusi chiediamo all’amministrazione un segno concreto e tangibile.

A questo proposito proponiamo all’amministrazione di sospendere o addirittura di annullare le imposte sulle aree occupate dai dehors, evitando così alle attività commerciali ulteriori costi compreso quello di smontare le strutture esterne. Diamo la nostra disponibilità a partecipare attivamente alla risoluzione dei problemi attraverso i nostri referenti, con particolare riferimento all’assessore regionale Gianni Berrino, al Capogruppo in consiglio Comunale Luca Lombardi, alla consigliera Cozza ed a tutti i componenti dei dipartimenti della nostra organizzazione sul territorio.

In un momento dove non ci sono colori politici ma problemi da risolvere a carico di tutti, Fratelli d’Italia vuole dimostrare la propria presenza anche attraverso “Orgoglio Tricolore” una raccolta fondi dove tutti possono donare un contributo per contrastare l’epidemia in corso ed i suoi disastrosi effetti sociali» – afferma il segretario cittadino FdI Michele Gandolfi.