Coronavirus, Futura Sanremo: «Crisi per famiglie sempre più acuta, preoccupa mancanza di denaro per pagamento di affitti»

Sanremo. Futura Sanremo, in questo momento di estrema difficoltà sanitaria ha inviato questo pomeriggio via PEC alla Presidenza del Consiglio ed al Dipartimento di Protezione Civile quanto segue: «La crisi per le famiglie diventa sempre più acuta, ma quello che più di tutto preoccupa gli italiani, a parte il sostentamento famigliare, è la mancanza di denaro per il pagamento degli affitti della prima casa e dei locali commerciali, oltre che per le utenze.

Con la presente, Futura Sanremo chiede di applicare un DPCM urgente che blocchi per tre mesi il pagamento di affitti commerciali, di studi negozi magazzini etc per le le partite iva, ma soprattutto degli affitti di casa di tutte le famiglie italiane, azzerando la burocrazia per le richieste di ogni tipo di sostentamento. Chiediamo che il tutto venga effettuato con un decreto immediato e urgente. Chiediamo anche in via definitiva che non venga applicata per quest’anno nessun tipo di tassazione ai proprietari degli immobili affittati. Ciò consentirà a partite iva e famiglie d’operai di avere la liquidità per le spese necessarie al mantenimento della famiglia.

Vi avevamo già chiesto nella nostra precedente PEC, a cui nessuno ha risposto, di bloccare tutti a casa per venti giorni indistintamente, garantendo solo le filiere essenziali. Non ci avete ascoltato, e restiamo dell’idea che finché gireranno bus e treni, la gente andrà al lavoro, i tabacchini resteranno aperti, etc, la veicolazione del virus continuerà.

Quindi vi chiediamo nuovamente di prendere in considerazione le nostre proposte ribadite qui sotto:

1) Blocco ed azzeramento con DPCM urgente degli affitti di locali commerciali e di prima casa, immediato per almeno tre mesi senza che possano essere richiesti in seguito.

2) Blocco ed azzeramento con DPCM urgente per tre mesi di tutte le utenze senza che possano essere richieste in seguito.

3) Considerare il restringimento delle uscite a scaglioni di età. Per esempio restrizione per gli over 60 (fascia dichiarata più a rischio) prevedendo un servizio di assistenza domiciliare per i beni di prima necessità gratuito.

4) Sospensione dell’invio di ogni pratica Equitalia per tutto il 2020.

5) Prevedere un giubileo fiscale sulle tasse del lavoro, attraverso azzeramento del cuneo fiscale, per consentire agli imprenditori di ripartire con uno peso fiscale più leggero sino al 31/12/20.

Speranzosi che vaglierete i nostri consigli, restiamo in attesa di una vostra risposta, ricordando che Futura Sanremo è a disposizione per aiutare il Comune e la popolazione in questa battaglia» – affermano Mazza Leonardo, segretario provinciale Futura, e Franco Benedetti, segretario Futura Sanremo.