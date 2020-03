Coronavirus, funerali in forma ristretta per Carlo Farnè

Cervo. Viste le misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus, i funerali di Carlo Farnè, presidente della protezione civile di Cervo, previsti per mercoledì 11 marzo si svolgeranno in forma ristretta.

I famigliari desiderano esprimere la propria gratitudine a chi ha mostrato affetto. «A conclusione di questo periodo di emergenza sanitaria verrà celebrata una cerimonia pubblica per ricordare il nostro caro Carlo» – fanno sapere Alessio Farne, il figlio, e la protezione civile Cervo.