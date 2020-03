Coronavirus, Forza Italia esprime solidarietà verso i lavoratori di Amaie Energia

Sanremo. Patrizia Badino, vice capogruppo Forza Italia, scrive una lettera di solidarietà rivolta ai lavoratori di Amaie Energia.

«Scrivo a non mio e del mio Capogruppo in quanto sento fortemente la necessità, in questo momento di angoscia e di incertezza che aleggia sul nostro Bel Paese, di pormi vicino a chi giorno dopo giorno instancabilmente e con mille paure e difficoltà, lavora per pulire e sanificare la nostra città; mi riferisco a tutte le donne e

gli uomini, impiegati di Amaie Energia srl, i quali continuano a lavorare incessantemente nonostante il personale ridotto.

Auspico che da parte dell’azienda, come credo e spero stia facendo, si ponga la massima attenzione sui requisiti di sicurezza i quali devono essere al massimo dello standard, lavorando gli operatori in un ambiente a rischio di contaminazione. Io ed il mio gruppo esprimiamo vicinanza ai lavoratori e con un virtuale abbraccio porgiamo il più sentito ringraziamento» – scrive Patrizia Badino, vice capo gruppo di Forza Italia.