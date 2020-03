Coronavirus, focus dell’ordine dei Consulenti del Lavoro di Imperia sul decreto 11 marzo

Imperia. La fondazione studi dell’ordine dei Consulenti del Lavoro sintetizza di seguito il quadro sinottico dei provvedimenti introdotti dal Dpcm 11 marzo 2020 combinato coi provvedimenti dei precedenti due Dpcm ad oggi in parte vigenti, nell’unica area nazionale “Italia cona protetta”, che producono i loro effetti dalla data del 12 marzo e sono efficaci fino al 25 marzo.

Spostamenti lavoratori dipendenti: Solo per comprovate esigenze lavorative (per le attività previste dal Dpcm 11 marzo 2020) o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, attestati mediante autodichiarazione rilasciata su moduli forniti alle forze di polizia; su alcuni territori viene richiesta una certificazione da parte del datore di lavoro (fornita in calce).

Spostamento lavoratori autonomi: Solo per comprovate esigenze lavorative (per le attività previste dal Dpcm 11 marzo 2020) o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, attestati mediante autodichiarazione rilasciata su moduli forniti alle forze di polizia.

Spostamento delle merci: Considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

Attività produttive e professionali: Consentite, purché siano rispettate le raccomandazioni di cui all’art. 1 punti 7 e 8, del Dpcm 11 marzo 2020.

Attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione, di cui all’art. 1 punto 7 Dpcm 11.03.202: Sospese.

Attività di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie): Sospese, ad esclusione delle mense e del catering continuativo di base contrattuale che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.

Ristorazione con consegna a domicilio: Consentita esclusivamente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nell’àmbito delle attività di confezionamento e di trasporto.

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: Aperti se posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali (purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro).

Attività commerciali al dettaglio: Sospese, ad eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020, sia nell’ambito di servizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito delle media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito alle predette attività e sempre nel rispetto della distanza interpersonale.

Mercati: Chiusi, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie: Aperti, purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Attività inerenti ai servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti etc.): Sospese fatta eccezione per le attività elencate nell’allegato 2 al Dpcm 11 marzo 2020 (lavanderia, anche industriale, tintorie, attività di pompe funebri e connesse).

Aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea: Attive, ma il Presidente della Regione può predisporre la programmazione del servizio erogato, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi, al fine di contenere l’emergenza sanitaria.

Servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo: Attivi, ma il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria, la programmazione finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi.

Servizi bancari, finanziari, assicurativi: Garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che forniscono beni e servizi: Garantite nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti: Raccomandato il massimo utilizzo per tutte le attività non sospese, compatibili con tale modalità di resa della prestazione; assicurata dalle pubbliche amministrazioni in deroga ad accordi individuali e obblighi informativi.

Ferie, congedi retribuiti e strumenti della contrattazione collettiva: Utilizzo incentivato, in riferimento alle attività produttive ed alle attività professionali.