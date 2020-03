Coronavirus, Fisi Liguria sospende l’attività zonale

Genova. A riscontro di quanto deciso in sede di Consulta Federale e visto il protrarsi dell‘emergenza Covid-19, oltre alle recenti disposizioni impartite da parte delle autorità governative (DPCM del 8 marzo), volte al contenimento del virus, Fisi Liguria comunica che «sono sospese dal 9 marzo ogni attività sportiva per tutte le discipline federali in ogni ordine e grado. Sono quindi annullati allenamenti, gare e trasferte di atleti, staff tecnici e medici di qualsiasi livello. Non sono autorizzati ulteriori spostamenti dei mezzi federali».

FISI Liguria comunica altresì che la segreteria di comitato resterà chiusa, ma rimarrà comunque operativa ed a disposizione attraverso i canali alternativi quali e-mail (crli@fisi.org) e telefono (328.8853722 Presidente Torini MIchele – 335.6557501 Segretario Puppo Ernesto).

Eventuali urgenze potranno essere valutate previa richiesta di appuntamento con gli uffici e prese le opportune precauzioni. Rimangono ovviamente sospese e rinviate le riunioni, le commissioni e qualunque evento aggregativo.

Alle 15 di lunedì 9 marzo, ci sarà una diretta Facebook del presidente Flavio Roda, da Milano, per comunicare sulla decisione presa e comunicare ulteriori informazioni.