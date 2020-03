Coronavirus, Fidapa di Imperia fa donazione all’Asl1 per l’acquisto di presidi sanitari

Imperia. La Fidapa, Federazione Italiana Arti Professioni Affari sezione di Imperia, in questo momento drammatico per il Paese ha sentito il dovere di intervenire con una donazione da devolvere all’Azienda Sociosanitaria Imperiese per l’acquisto di presidi sanitari.

«Il desiderio di aiutare concretamente, in questo momento di insicurezza e paura, chi si prende cura della nostra salute a grave rischio della propria – afferma la presidente Manuela Colongo - è un pensiero comune alle socie della Federazione».

«A questo proposito, essendo venuta a conoscenza di altre donazioni a favore dell’Asl 1, ho provveduto a predisporre un bonifico di euro 3750 con causale specifica emergenza Covid-19. L’Asl 1 procederà a deliberare, il più velocemente possibile, l’utilizza della somma versata» – dice la presidente Fidapa sez. Imperia Manuela Colongo.