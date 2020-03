Coronavirus, “festa in casa” con la Pro Loco di Imperia

Imperia. La Pro Loco di Imperia, questa sera alle 21:45 tramite diretta Facebook dalla pagina ufficiale, @VIVA_imperia, porterà la musica nella casa di tutti i fruitori, in maniera tale da poter creare una “festa in casa” a ciascun utente connesso, grazie alla collaborazione con il dj piemontese Filtered.

«Sarà un’occasione per rendere più leggera questa nostra permanenza obbligatoria e necessaria all’interno delle mura di casa. Faremo il possibile per far passare a tutti gli utenti un venerdì sera diverso dal solito!

L’occasione è significativa anche per dare visibilità alla raccolta fondi in favore dell’ASL1 imperiese, aperta qualche settimana fa dall’ASL stessa cercando di reperire fondi per sopperire alle gravi difficoltà del momento» – fa sapere il presidente della pro loco “VIVA imperia” Nicolò Fiori.