Coronavirus, Fabio Perri dona tute ad alta protezione per alto rischio biologico alla Croce Azzurra di Vallecrosia

Vallecrosia. «A causa dell’emergenza di carattere nazionale Covid-19, i dispositivi di protezione messi a disposizione dal dipartimento nazionale, della protezione civile e dal SSN non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno. Quindi considerato che la nostra Croce Azzurra di Vallecrosia è l’unico ente preposto al trasporto di pazienti considerati sospetti o infetti da coronavirus dal Confine di Stato a Sanremo, mi sono immediatamente prodigato a donare subito 25 tute ad alta protezione da rischio biologico» – fa sapere Fabio Perri.

«Considerato l’alto rischi di contaminazione del virus, non è possibile che militi ed operatori delle Misericordie di Vallecrosia escano in urgenza con misure di protezione pagliative e precarie. Ci sono molti giovani e non, che con il volontariato stanno svolgendo un lavoro glorioso. Ecco perché appena sono venuto a conoscenza di questa grave problematica da alcuni militi in servizio mi sono subito messo in contatto – continua Perri – con il direttore Matteo Amato per mettere a loro disposizione le prime 25 tute in mio possesso perché da me utilizzate in azienda, per donarle ai militi per un servizio molto più necessario. Ne ho subito cercate altre da donare nei prossimi giorni, forza ragazzi. #Insiemesivince».