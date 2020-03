Coronavirus, Ettorre scrive ai circoli: «La Fiv si farà carico delle vostre istanze»

Genova. Il presidente della Fiv Francesco Ettorre ha inviato a tutti i presidenti di Circolo una lettera per poter elaborare un quadro sintetico della situazione economica cui gli Affiliati stanno facendo fronte a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus.

Ecco la lettera:

«Caro Presidente,

l’enorme sforzo a cui sei sottoposto in questa drammatica situazione induce chi come me ha la responsabilità di rappresentarTi presso le istituzioni sportive (CONI e CIP) e governative nazionali, di comunicare le difficoltà della società affiliata che Tu rappresenti, promuovendo ogni forma di sensibilizzazione, affinché possano essere adottate le necessarie misure a sostegno della Tua attività, nel contesto più ampio dell’intero settore dello sport.

Ritengo quindi indispensabile raccogliere indicazioni quanto più specifiche possibili da parte di tutti i Presidenti dei Circoli nostri Affiliati per testimoniare tali problematicità. Mi farò personalmente carico di queste istanze che reputo possano interpretare fedelmente le nostre difficoltà e ricevere, quindi, adeguata attenzione.

Per giungere a una quantificazione complessiva di dette difficoltà del comparto vela, in accordo con il Consiglio Federale e Presidenti di Zona, sarà necessaria la compilazione dei due sintetici quadri relativi all’attività parasailing e non – (la lettera che i Presidenti di Circolo qui contiene il link per effettuare la dichiarazione) – che Ti chiedo di compilare al più presto.

Come potrai notare vi è ricompreso un rimando a quelle che sono le voci più significative dell’attività societaria che, in questo momento storico del Paese, subiscono il maggior nocumento dalla drammatica situazione in corso.

In attesa di cortese riscontro, porgo i miei più solidali saluti sportivi.

Francesco Ettorre».