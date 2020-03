Genova. Sale a 617 il numero di persone positive al Covid-19 in Liguria, 93 casi in più rispetto a ieri. Da inizio emergenza sono 50 le persone decedute.

I DETTAGLI:

Persone positive: 617, di cui:

• Ospedalizzate 328 persone (9 in più di ieri) di cui 73 in terapia intensiva ( + 7) così suddivisi:

Asl1 – 39 (di cui 8 in terapia intensiva)

Asl2 – 89 (12 in terapia intensiva)

Asl3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 3

Asl3 Villa Scassi – 17

Asl3 Micone di Sestri Ponente – 1

Asl4 – 13 (4 terapia intensiva)

Asl5 – 33 (10 in terapia intensiva)

San Martino – 85 (24 in terapia intensiva)

Galliera – 30 (7 in terapia intensiva)

Evangelico – 38 (8 in terapia intensiva)

• Al Domicilio 247 (+75)

Clinicamente guariti (ma restano positivi e sono a casa): 42 (9 in più di ieri)

Deceduti ad oggi: complessivamente 50 dall’inizio dell’emergenza (+17). (Sono sempre esclusi i 2 campioni su altrettante salme).

Persone in sorveglianza attiva – 1635 totali di cui:

Asl1 – 282

Asl2 – 316

Asl3 – 273

Asl4 – 358

Asl5 – 406