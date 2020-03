Coronavirus, era intubata da una settimana: 27enne esce da Rianimazione del Galliera

Genova. Tra tanti numeri che rappresentano un andamento ancora decisamente preoccupante dell’emergenza Coronavirus in Liguria arriva buona notizia. La direzione sanitaria dell’ E.O. Ospedali Galliera è lieta di comunicare che una paziente di 27 anni, ricoverata il 13 marzo scorso in S.C. Malattie Infettive e spostata il 16 marzo presso Rianimazione dove è stata intubata, sottoposta a diversi cicli di pronazione e dopo l’assunzione di nuovi farmaci per l’immunomodulazione (controllo e inibizione delle citochine), ieri, 23 marzo, è stata stubata, avviata al risveglio ed oggi è stata spostata in Area Critica di Medicina.

(Nella foto, assieme alla ragazza, la dottoressa Patrizia Guido e a destra il dottor Marco Lattuada, direttore S,C, Anestesia e Rianimazione)