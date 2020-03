Coronavirus, ecco i negozi e le farmacie dell’Imperiese che effettuano consegne a domicilio

Ecco la lista realizzata da Riviera24.it dei negozi e delle farmacie della provincia di Imperia che in questi giorni effettuano consegne a domicilio, un sistema utile per far sì che le persone non siano obbligate ad uscire di casa, rispettando così le misure per il contenimento del coronavirus:

Ventimiglia

101Caffè: caffè in cialde, capsule, grani, macinato, biscotti, cioccolato, miele, zucchero, marmellate. Telefono: 0184 843418 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18

Macelleria Campus, telefono: 0184 238014, 348 3630627

Despar: supermercato. Telefono: 0184 1915240

A fügassa: focacceria ligure artigianale. Telefono: 340 538 1959

Deco Belle Srl: tende, tentaggi, bastoni per tende. Telefono:0184 19 13 577,327 97 57 704,328 87 20 163

Grico: articoli per l’infanzia. Telefono:0184 299399

Marina Comfort: pantofole, ciabatte sanitarie e calzature. Telefono:3201789537

Carrefour: supermercato. Telefono: 0184 352888

Ok Market: supermercato. Telefono: 329 1592139

Conad: supermercato. Telefono: 0184 229588

Polleria di via Garibaldi, telefono: 346 1284519

Pizza Max: pizzeria, hamburgeria. Telefono:0184357502

Vallecrosia

Bar da Gaggio: panini, toast, piadine. Telefono: 392 0023681 dalle 10 alle 17

Iride: specialità gastronomiche, salumi e molto altro. Telefono: 0184 294313, 338 1278441

Farmacia Zitomirski, telefono: 0184 294319

Dulcis in fundu: pasticceria. Telefono: 340 1773024

Bordighera

Gelateria Cocos, telefono: 335 6637145, 329 2157736

Sant’Ampelio Pane: panetteria, focacceria, gastronomia, dolci da forno. Telefono: 0184 268186.

Sanremo

De Mattei: panetteria, pasticceria. Telefono:0184 507272

Cinquecento: pizzeria. Telefono:0184 195 8273

Fit Label: negozio di integratori alimentari. Telefono: 345 631 5426

Taggia

Botti Food Service: prodotti freschi e surgelati. Telefono: 0184 510532

Imperia

Antica Taverna: pizzeria. Telefono: 0183 62130

Boulangerie da Alice: panetteria. Telefono: 366 374 6413