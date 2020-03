Coronavirus, due fisioterapisti imperiesi lanciano una raccolta fondi per aiutare l’ospedale Borea di Sanremo

Bordighera. Si moltiplicano in tutta Italia le raccolte fondi a favore degli ospedali e del personale sanitario che ogni giorno combatte sul campo il Coronavirus, a volte però sprovvisto degli adeguati dispositivi medici.

Nasce proprio da qui l’iniziativa “Facciamoli respirare” di due fisioterapisti imperiesi, Alessio Melani di Bordighera e Samanta Foi di Sanremo, che hanno voluto contribuire ad aiutare medici e infermieri in questo momento di difficoltà: «Abbiamo deciso di far partire una campagna di raccolta fondi online per l’ospedale Borea di Sanremo», spiegano Alessio e Samanta.

Scopo: acquistare tutto il materiale di cui necessitano gli operatori sanitari, come mascherine, maschere facciali, guanti, camici e molto altro, per poter operare in condizioni di assoluta sicurezza durante questa fase di emergenza sanitaria.

«I soldi raccolti serviranno per poter acquistare materiali di protezione individuale per tutti gli operatori che rischiano la pelle ogni giorno, che mettono a repentaglio la loro salute e quella dei loro cari perché rischiano di portarsi a casa il virus. In base alla cifra che riusciremo a raccogliere saranno poi le strutture Asl a decidere come destinare questi fondi», concludono Alessio e Samanta.

Questo è il link per partecipare alla raccolta fondi a favore dell’ospedale Borea di Sanremo: https://www.gofundme.com/f/lasciamoli-respirare?utm_medium=chat&utm_source=whatsapp-visit&utm_campaign=p_lico+share-sheet