Coronavirus, dottoressa di Sanremo positiva al Covid-19

Sanremo. C’è anche una dottoressa di Sanremo tra i casi di persone contagiate dal coronavirus. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Oggi è inoltre trapelata la notizia di un volontario 45enne della Croce Bianca di Imperia risultato positivo al Covid-19: è in ospedale, ma anche in questo caso, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.