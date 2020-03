Coronavirus, dopo il lungomare Bordighera chiude anche Beodo e area portuale

Bordighera. L’Amministrazione Comunale di Bordighera aveva interdetto già da 10 giorni il passeggio sul lungomare, nei parchi cittadini e nelle aree gioco per i bimbi, due giorni fa ha previsto la chiusura dei cimiteri, dell’area cani e puntuali limitazioni per gli spostamenti, cosi come per l’attività sportiva. Nella giornata odierna è stata prevista la chiusura del sentiero del Beodo e dell’area portuale.