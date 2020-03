Coronavirus: donazione a favore dell’ASL1, la direzione aziendale ringrazia UnoGas Energia

Sanremo. «Rivolgiamo il nostro sentito ringraziamento alla UnoGas Energia Spa per questo gesto concreto di solidarietà nei confronti della sanità in un momento così delicato. La generosa somma donata all’ASL1 sarà impiegata per l’acquisizione di dispositivi e attrezzature necessarie per la gestione dell’emergenza Coronavirus».

Il direttore generale di ASL1, Marco Damonte Prioli, interviene in merito alla donazione di 100 mila euro effettuata a favore dell’azienda sanitaria. «Ogni giorno i nostri sanitari ricevono messaggi di affetto, gesti di vicinanza. I cittadini hanno attivato spontaneamente delle raccolte fondi e sono in corso delle donazioni. A nome dell’azienda, ringrazio tutti per il supporto e il sostegno dimostrato ai nostri sanitari e a tutti i nostri operatori, da giorni impegnati in questa emergenza».