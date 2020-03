Coronavirus, donati mascherine e guanti alla polizia di Vallecrosia: i ringraziamenti

Vallecrosia. E’ stata installata a cura della protezione civile “Gruppo 5 Torri” e della Croce Azzurra di Vallecrosia una tenda necessaria alle operazioni di sanificazione che giornalmente devono essere eseguite.

«La tenda ci è stata gentilmente prestata dalla protezione civile di Dolceacqua “Gruppo Roberto Belardinello” che ringrazio a nome dell’Amministrazione comunale, unitamente al signor G.M. che ha concesso gratuitamente l’utilizzo di un terreno di sua proprietà utile allo scopo – dice il comandante Elvio Bonsignore – Estendo sentitamente i ringraziamenti della ditta “Bestagno macchine agricole” di via San Rocco che ha regalato al comando una fornitura di mascherine e relativi filtri che ci consentirà di continuare a svolgere, in sicurezza, i compiti assegnati e la “Fondazione Zitomirski” per i guanti.

I dispositivi forniti dall’Amministrazione stanno terminando e, pur già ordinati, con estrema difficoltà, i nuovi, non si è a conoscenza della data di fornitura. Con l’occasione chiedo alla cittadinanza di collaborare e segnalare tramite il numero del comando ed il numero unico di emergenza “112” eventuali problematiche, anziché commentarle sui “social”: solo così possiamo dare una risposta immediata evitando le sterili polemiche di chi, fortunatamente pochi, anche in una situazione come l’attuale, non perde l’occasione di polemizzare».