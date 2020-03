Coronavirus, dietrofront della Francia: dalla mezzanotte chiusi ristoranti, bar e negozi

Parigi. Il giorno dopo il discorso del presidente Emmanuel Macron, che annunciava la chiusura delle sole scuole a partire da lunedì 16 marzo, la Francia torna sui suoi passi e annuncia un blocco del commercio per arginare l’emergenza coronavirus.

A partire dalla mezzanotte, infatti, come annunciato dal primo ministro Édouard Philippe in diretta sulle tv nazionali, saranno chiusi bar, ristoranti, discoteche, cinema e tutti quei locali “non indispensabili” per la vita dei cittadini.

In Francia, dunque, ci si dovrà comportare esattamente come accade in Italia da ormai diversi giorni: evitare gli spostamenti non necessari, limitare in ogni modo i contatti con gli altri.