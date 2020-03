Coronavirus, dalla mezzanotte di lunedì Nizza chiude il terminal 1 dell’aeroporto

Nizza. A partire dalla mezzanotte di lunedì 16 marzo verrà chiuso il terminal 1 dell’aeroporto di Nizza. Lo ha comunicato la direzione dell’infrastruttura, parlando di una decisione presa per riorganizzare l’aeroporto a causa dell’epidemia di coronavirus che ha colpito la Francia e il mondo intero.

«Tutte le operazioni di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Nice Côte d’Azur saranno operate dal Terminal 2 – si legge nel comunicato ufficiale -. Questa riorganizzazione, imposta dalle restrizioni dovute all pandemia Covid-19, fa parte di un approccio responsabile alla gestione dei passeggeri nel rispetto delle norme sulla sicurezza del trasporto aereo. L’aeroporto Nice Côte d’Azur ha deciso di adottare questa misura per ottimizzare la gestione dei flussi di passeggeri».

Il secondo aeroporto di Francia per numero di passeggeri, nonché lo scalo più usato da chi vive in provincia di Imperia, si ridimensiona in seguito all’emergenza coronavirus. Solo ieri il primo ministro francese Édouard Philippe in diretta sulle tv nazionali ha annunciato la decisione di chiudere bar, ristoranti, discoteche, cinema e tutti quei locali “non indispensabili” per la vita dei cittadini e del Paese. Decisione presa poche ore dopo anche dal governo del Principato di Monaco, dove i casi di persone positive al Covid-19 sono ora sette.