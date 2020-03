Coronavirus, da domani stop agli impianti sciistici di Limone Piemonte

Limone Piemonte. Da domani, martedì 10 marzo, gli impianti sciistici della Riserva Bianca di Limone Piemonte e di tutta Italia si fermano.

La decisione, in ottemperanza al decreto ministeriale che vuole evitare affollamenti per cercare di contenere il propagarsi del Coronavirus, è stata presa dal ministro degli Affari regionali Francesco Boccia che ha dichiarato:

«Il buonsenso che spesso abbiamo chiesto non solo non c’è stato, ma in alcuni casi c’è stata un’operazione di marketing a dir poco vergognosa. Visto che in alcune aree il messaggio non è passato attraverso l’autodisciplina, abbiamo deciso, all’unanimità con le regioni e con il Governo, di chiudere tutti gli impianti sciistici del Paese attraverso un’ordinanza della Protezione Civile».

L’annuncio dello stop è stato prontamente comunicato dai gestori del comprensorio a tutti i suoi numerosi frequentatori: «In ottemperanza all’ordinanza diramata in data odierna dalla protezione civile di chiusura degli impianti sciistici su tutto il territorio nazionale, da domani, 10 marzo, la stazione della Riserva Bianca rimane chiusa. Informeremo prontamente i nostri clienti al mutare delle attuali condizioni», si legge sul profilo Facebook della Riserva Bianca.

La stagione al momento è stata dunque interrotta e non è dato sapere se dopo il 3 aprile potrà riprendere o se invece, per questo inverno, è terminata definitivamente.