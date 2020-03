Genova. E’ di 434 persone (108 in più rispetto a ieri) positive al Covid-19, di cui 275 ricoverate in ospedale, il bilancio dei casi di coronavirus in Liguria. Lo ha annunciato il governatore Giovanni Toti in diretta su Facebook dagli uffici di Regione Liguria. I decessi legati la virus cinese sono saliti a 27, oltre a due tamponi positivi su salme.

«Tutti i malati sono assistiti dai nostri medici e dai nostri infermieri. Nessuno è lasciato solo – ha detto Toti – Il sistema sanitario ligure è straordinario. Stiamo crescendo come capacità sanitaria in modo incredibile».

Toti ha annunciato che, secondo le previsioni, i casi cresceranno ancora: «Ce lo aspettiamo all’inizio della prossima settimana – ha detto – Crescerà ancora, ma dovete aiutarci a far sì che questa maledetta curva dei contagi inizi a scendere. Ce la possiamo fare se siamo tutti quanti allineati». Da evitare, ha ricordato il governatore, le passeggiate in famiglia, i giri in città, in quanto diventa difficile mantenere le distanze e ricordarsi cosa si è toccato e con chi si è parlato. «Ci sono medici e infermieri che stanno facendo enormi sacrifici per curare tutti – ha aggiunto Toti -. Dobbiamo fare anche noi la nostra parte».

I dettagli:

Positivi totali 434. Di questi:

Gli ospedalizzati sono complessivamente 275, divisi tra

Asl1 – 28 (di cui 6 in Terapia Intensiva)

Asl2 – 43 (12 in Terapia Intensiva)

Asl 3 – Colletta di Arenzano – 2

Asl 3 – Villa Scassi – 15

Asl4 – 4 (2 in Terapia Intensiva)

Asl5 – 26 (8 in Terapia Intensiva)

San Martino – 66 (19 in Terapia Intensiva)

Galliera – 62 (7 in Terapia Intensiva)

Evangelico – 29 (8 in Terapia Intensiva)

Altri reparti ospedalieri – 52

Al domicilio si trovano complessivamente 107 persone positive al Covid-19 (49 in meno rispetto a ieri)

Persone in sorveglianza attiva: totale 1.504. Di cui:

Asl 1 – 230

Asl 2 – 374

Asl 3 – 209

Asl 4 – 238

Asl 5 – 453