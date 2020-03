Coronavirus, Confesercenti Liguria: «Le imprese e i cittadini non possono essere tagliati fuori»

Genova. «La Liguria è totalmente esclusa dalle misure del Decreto Legge n 9 del 2 marzo sulle misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di fatto esclusivamente dedicato ad interventi per i comuni della cosiddetta ‘zona rossa’, rispetto ai quali peraltro molte misure risultano decisamente insufficienti, ad esempio le proroghe delle scadenze al 31 marzo. Addirittura l’art. 17, quello sulla cassa integrazione in deroga, uno dei provvedimenti più attesi dalle aziende del terziario già fortemente colpite, nonché l’unico che va oltre i confini appunto della ‘zona rossa’, interessa solo ed esclusivamente Emilia Romagna, Veneto e Lombardia» – fa sapere Confesercenti Liguria.

«Non possiamo in alcun modo accettare una situazione di totale esclusione dalle misure di sostegno a imprese e cittadini liguri – dice Marco Benedetti, presidente di Confesercenti Liguria – in una situazione dove nel migliore dei casi i nostri soci stanno perdendo tra il 30 e il 40% del fatturato, per non parlare di chi nel settore turistico è alle prese con cancellazioni che arrivano a luglio, problematiche di rimborsi e contenziosi.

Attendiamo a breve un provvedimento collettivo, forse già da venerdì, che includa la Liguria tra le regioni beneficiarie degli ammortizzatori sociali, FIS e cassa integrazione ordinaria compresi. Incrementare gli interventi per il settore turistico in senso ampio (alberghi, pubblici esercizi, agenzie di viaggio e tour operator, guide turistiche, extra alberghiero, ecc.), estendere i termini di rinvio delle scadenze di almeno a 12 mesi, verificando anche la possibilità di cancellazione del dovuto e prevedere comunque modalità di pagamento a rate quando le proroghe saranno scadute».

«Queste – conclude Benedetti – sono le condizioni minime e indispensabili per creare le condizioni di ripartenza quando l’emergenza sanitaria si sarà affievolita».