Coronavirus, Confabitare in aiuto a medici e infermieri: «Dare alloggi sfitti a personale di ospedali dell’Imperiese»

Imperia. Vista la situazione di grave emergenza sanitaria nazionale causata dal Coronavirus, e visto il grande numero di personale sanitario – medici e infermieri- che si sta spostando in tante città in supporto alle strutture ospedaliere Confabitare, quale associazione di proprietari immobiliari, lancia un appello a tutti quei proprietari che hanno alloggi sfitti o bed & breakfast al momento vuoti affinché li concedano in uso gratuito a questo personale sanitario durante il periodo di emergenza.

In questo modo Confabitare intende aiutare e sostenere tutti quei medici e quegli infermieri che si trovano lontano da casa per rafforzare il personale degli ospedali.

Per informazioni e per l’assistenza nella stipula di contratti di comodato ad uso gratuito gli interessati potranno telefonare alla sede nazionale di Confabitare al numero 051/270444 o alla sede provinciale di Imperia 3711421208.