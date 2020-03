Coronavirus, «come si fa a ritirare esami e referti in ospedale a Sanremo?»: la segnalazione di un lettore

Sanremo. Una lettrice ci ha scritto per segnalare un fatto che le è capitato con il reparto radiologia dell’ospedale a causa di emergenza coronavirus e per chiedere all’Asl come ci si deve comportare d’ora in poi per il ritiro di esami e referti.

«Sono una lettrice e cittadina sanremese, vorrei porre una questione che mi è accaduta stamattina che penso sia di interesse non solo mio individuale anche per saperci come comportare di conseguenza, racconto il fatto: Ho telefonato al reparto radiologia di Sanremo perché devo ritirare domani un referto (da portare tra 1 mese ad una visita specialistica ) sapendo le disposizioni prese di non uscire di casa ho chiesto se potevo andare, mi è stato risposto che non dovrei muovermi di casa, ho chiesto dunque se eventualmente lo avrebbero spedito via posta loro, la risposta è stata “no ma comunque faccia come vuole”.

So bene che stiamo passando tutti momenti di stress, soprattutto il personale medico, ma la questione che pongo è: non ritirando i referti entro un mese come ben sappiamo si ha l’addebito totale dell’esame svolto, quindi chi dovrà ritirare esami e referti dopo la scadenza dovrà addossarsi l’intero importo? tra l’altro per questo esame io ho l’esenzione e sono tuttora disoccupata.

E’ un disagio a cui presto altre persone chiederanno chiarimenti perciò chiedo e soprattutto spero in una risposta dall’Asl sul comportamento adeguato in rispetto del regime cui siamo tenuti a ottemperare senza però doverci rimettere di tasca nostra» – fa sapere D. G.