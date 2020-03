Coronavirus, Cisl Imperia Savona fa donazione all’Asl1 e all’Asl2

Imperia. «Ognuno di noi, in un momento di difficoltà e di emergenza così drammatico, è chiamato a dare il suo contributo per cercare di alleviare le sofferenze dei malati e dare aiuto concreto e supporto a chi è in prima linea». Inizia così la nota della segreteria Cisl Imperia Savona, formata da Claudio Bosio, Simone Pesce, Antonietta Pistocco – Per questo motivo, a nome di tutti gli iscritti/e, degli operatori, dei dipendenti e dei dirigenti, la Cisl Imperia Savona ha donato nella giornata odierna la somma di 3mila euro, quale erogazione liberale per emergenza Covid-19, ripartendola in ugual misura alle due aziende sanitarie territoriali: € 1.500,00 ad ASL 1 e € 1.500,00 ad ASL 2».

«Per continuare a combattere la diffusione del contagio da virus Covid-19, c’è bisogno di armi efficaci, strumentazioni, letti, respiratori, dispositivi di protezione individuali, disinfettanti, ecc.: sapranno i due direttori generali individuare e provvedere ai bisogni più stringenti e necessari sul nostro territorio.

Agli operatori sanitari, medici, infermieri, OOSS, inservienti, addetti alle pulizie, tecnici di laboratorio, a quanti lavorano e collaborano con le strutture ospedaliere e i presidi sanitari – affermano i segretari CISL – va il nostro ringraziamento, la nostra vicinanza e il nostro grande rispetto».