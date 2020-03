Coronavirus, cinque decessi all’Asl 5 di La Spezia

La Spezia. Ancora cinque decessi, anche per infezione da Covid-19, all’Asl 5 di La Spezia. Lo segnala la direzione sanitaria.

Si tratta di: una donna nata a Camogli e residente a Sori di 88 anni, presso il Padiglione 12, un uomo nato in provincia di Reggio Emilia e residente a Genova di 80 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso, un uomo nato in provincia di Alessandria e residente a Genova di 77 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso, un uomo nato in provincia di Bari e residente a Genova di 77 anni, presso il Padiglione 12, un uomo nato a Carrara e residente a Genova di 82 anni, presso il Padiglione 12.