Coronavirus, chiude The Mall a Sanremo

Sanremo. The Mall Luxury Outlets annuncia la chiusura di The Mall Firenze e The Mall Sanremo dal 12 marzo fino al 3 aprile in questo momento così difficile dove tutti sono chiamati in prima persona a compiere azioni volte alla tutela della salute dell’intero Paese per sconfiggere la diffusione del coronavirus.

«Un’occasione per essere ancora più uniti e vicini a sostegno di coloro che in queste settimane combattono un’importante battaglia e di tutti i professionisti e volontari che fronteggiano questa epidemia senza sosta negli ospedali.

L’amore per la nostra Terra, la passione per quello che facciamo e il desiderio di normalità torneranno a far brillare più che mai la splendida Italia insieme ai suoi luoghi, scorci, usi e costumi che restano nel cuore» – fanno sapere da The Mall Sanremo.