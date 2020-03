Coronavirus, Cgil di Imperia: «Nell’emergenza Camere del Lavoro vicine ai lavoratori»

Imperia. «Nella gestione di questa terribile emergenza esiste l’aspetto sanitario. Oggi la priorità è combattere il virus ed un primo pensiero va ai lavoratori e le lavoratrici della sanità pubblica, che sono in prima linea e stanno svolgendo una missione encomiabile. Lo tsunami coronavirus ha effetti terribili anche sul mondo del lavoro: la paralisi delle aziende si porta dietro la sospensione dei lavoratori e l’attivazione di procedure di cassa integrazione ordinaria e in deroga, di fondi di integrazioni salariali, ma anche licenziamenti» – fa sapere Cgil di Imperia.

«Noi siamo in campo, con tutte le precauzioni del caso, restiamo al fianco dei lavoratori. A maggior ragione in questo momento di grossa difficoltà. Le nostre categorie stanno continuando ad assistere e rispondere alle segnalazioni di tutti i lavoratori, per le questioni di sicurezza, per far fronte all’organizzazione del lavoro, per evitare i licenziamenti.

Le nostre Camere del Lavoro restano aperte, in questa fase, in ossequio ai decreti emanati dal Governo abbiamo ridotto tutti i servizi non indispensabili e daremo risposta solo alle urgenze invitandovi ad un contatto telefonico per fissare gli appuntamenti. A tutti coloro che non hanno urgenze diciamo “State a casa!!!”. E’ per il vostro bene, per difendere la salute di tutti e per ripartire, il prima possibile, tutti insieme».