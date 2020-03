Coronavirus, c’è un primo caso conclamato a Ventimiglia: è una cinquantenne

Ventimiglia. E’ una donna di 53 anni in osservazione da domenica scorsa, a casa, il primo caso di infezione da Covid-19 a Ventimiglia. La cinquantenne non è in condizioni gravi, dunque trascorrere il periodo di malattia a casa in quarantena.

Nei giorni scorsi, la paziente aveva chiamato il 112 lamentando i classici sintomi dell’influenza, simili a quelli del coronavirus. In ospedale, tra le analisi effettuate, le è stato praticato anche il tampone e la donna è risultata positiva. Le sue condizioni sono stabili.