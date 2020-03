Coronavirus, caso positivo a Bussana. Dalla Prefettura il messaggio alla comunità: “No alla quarantena collettiva”

Imperia. “Chiediamo ai cittadini di Bussana di non allarmarsi. Non è previsto alcun provvedimento di quarantena o isolamento collettivo per la popolazione. Le autorità competenti hanno già provveduto a contattare le persone che hanno avuto contatti stretti con il paziente deceduto, risultato positivo al Coronavirus”. Leggi anche Aggiornamento C’è la conferma dell’Asl: morta la sorella del paziente deceduto a Sanremo e positivo al coronavirus

E’ il messaggio rassicurante lanciato ai cittadini al termine della riunione avvenuta questo pomeriggio in Prefettura ad Imperia alla presenza del Prefetto Alberto Intini; dell’assessore alla Sanità di Regione Liguria, Sonia Viale; del presidente della provincia di Imperia, Domenico Abbo; del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri; del sindaco di Taggia, Mario Conio; dell’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Sanremo, Costanza Pireri e del comandante della polizia municipale, Claudio Frattarola.

Il caso del paziente, residente a Bussana, deceduto all’ospedale di Sanremo ha destato preoccupazione tra i cittadini. Le autorità, si sono riunite per un coordinamento operativo prendendo atto che tutte le iniziative di tutela della salute pubblica sono state già assunte. La situazione, al momento, non crea particolare preoccupazione ma è fondamentale la collaborazione da parte dei cittadini secondo le indicazioni note presenti sul sito istituzionale del Ministero della Salute e di Regione Liguria.

In particolare, il sindaco di Sanremo e il direttore generale di Asl1 raccomandano quanto segue: “Ricordiamo che chi ritiene di aver avuto contatti stretti con un caso positivo non deve presentarsi al pronto soccorso ed è pregato di contattare telefonicamente l’Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl1 (0184 536838 in orario di ufficio, lunedì – venerdì dalle 7.30 alle 15.30 ) oppure il numero unico di emergenza europeo 112. Tutti i contatti sporadici e indiretti non devono destare alcun tipo di preoccupazione”.