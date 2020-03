Coronavirus: Caritas distribuisce generi alimentari, vestiario, buoni spesa e viveri nella valle Impero

Imperia. Anche la Caritas vicariale che opera nella Valle Impero, seguendo l’esempio di altri enti assistenziali del territorio nazionale in collaborazione con i servizi sociali dell’Ambito Territoriale Sociale n. 13, sono referenti per gli otto Comuni della Valle Impero, ovvero: Aurigo, Borgomaro, Cesio, Caravonica, Chiusanico, Chiusavecchia, Lucinasco e Pontedassio (quest’ultimo è il Comune capofila), continua, anzi ha incrementato in questi giorni la distribuzione di generi alimentari, vestiario, buoni spesa e altri viveri di conforto alle persone, soprattutto anziane della vallata, che non potendo uscire dalle abitazioni non possono provvedere autonomamente.

I volontari Caritas che in queste particolari condizioni determinate dalla pandemia, non possono recarsi presso le singole abitazioni, come hanno regolarmente fatto nei mesi scorsi, hanno affidato la distribuzione al personale della Croce Rossa e della protezione civile operanti nel comprensorio della valle, che sono autorizzati ed equipaggiati per far fronte all’emergenza.

Proprio in questo momento di emergenza sanitaria, si è rivelata particolarmente importante la raccolta effettuata presso le Parrocchie del Vicariato nei mesi scorsi, con la fattiva collaborazione di tutti i Sacerdoti. La generosità delle persone che hanno largamente donato molteplici generi alimentari, vestiario e altri beni di prima necessità, si sta rivelando ora fondamentale per la sussistenza di tante persone indigenti.

La generosità e l’altruismo, la solidarietà costituiscono proprio ora, in questo momento di precarietà, un elemento determinante per la sopravvivenza di tanti anziani e non solo.