Coronavirus, Camporosso sospende tutti gli eventi: annullato spettacolo benefico con comico di Zelig Andrea di Marco

Camporosso. Questa mattina l’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Davide Gibelli, ha comunicato la sospensione di tutti gli eventi, compreso quello dell’Aceb del 27 marzo: lo spettacolo

benefico col comico di Zelig Andrea di Marco, a causa del coronavirus.

«Il sottoscritto e tutto il consiglio direttivo di ACEB, condivide pienamente questa decisione in un momento drammatico e difficile come questo che stiamo vivendo in tutto il mondo, crediamo molto nelle istituzioni e nel rispetto delle regole. Purtroppo, oggi siamo impossibilitati di stabilire e fissare una nuova data affinché l’emergenza non sia finita.

Ci auguriamo che tutte le persone possano comprendere e condividere questa decisione che è per il bene comune di tutti noi. Nella serata del 27 marzo, dovevamo consegnare gli assegni alle 2 associazioni vincitrici del bando di ACEB 2019, Nonsiamosoli di Sanremo e Atletica di Vallecrosia. Gli assegni alle associazioni saranno consegnati sabato 28 marzo, al mattino, nella sala consigliare del comune di Camporosso a porte chiuse, in presenza del Sindaco di Camporosso» – fa sapere il presidente Aceb, Stefano Urso.