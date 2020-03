Coronavirus, a Camporosso pulizia strade e audio-messaggio del sindaco Gibelli

Camporosso. Nella giornata di domani, sabato 21 marzo, a Camporosso avrà luogo una pulizia straordinaria di strade, marciapiedi e aree pubbliche. Lo ha annunciato il sindaco Davide Gibelli, che spiega: «Non verranno utilizzati prodotti per la sanificazione. E’ infatti appurato che oltre a non essere utili nella lotta al virus, possono essere dannosi per l’ambiente».

Ieri a Camporosso è stato nuovamente istituito il COC (Centro operativo comunale). L’amministrazione comunale, in concerto con la Protezione Civile ha deciso di puntare sull’informazione e sulla prevenzione. Nel weekend, dunque, volontari della Protezione civile saranno presenti nelle aree maggiormente frequentate in città: dalla ciclovia alle piazze, per allontanare eventuali passanti. «Abbiamo già notato che la presenza di persone in divisa dissuade i cittadini dall’uscire a passeggiare», dichiara Gibelli.

Il sindaco ha inoltre registrato un audio-messaggio che verrà diffuso questa sera tramite un altoparlante. «Attenzione è il vostro sindaco che vi parla – si sente-. Per contrastare il diffondersi del coronavirus, l’autorità dello Stato ordina: di rimanere nelle vostre case, di non uscire dalla propria abitazione senza una motivata necessità, di non riunirsi in gruppo, di mantenere una distanza di un metro dalle persone. Vi invito a rispettare queste regole per proteggere la salute di tutti e vi chiedo di rimanere a casa, grazie».