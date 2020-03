Coronavirus, una buona notizia: calano le rischieste di soccorso in provincia di Imperia

Imperia. Per la prima volta dopo giorni tesissimi, la scorsa notte in tutta la provincia di Imperia alla centrale del 118 è arrivata una sola chiamata per sospetto coronavirus. Si tratta di un dato molto significativo, visto che nei giorni precedenti, da Ventimiglia a Cervo, si era arrivati a registrare anche quindici richieste di soccorso in una notta solo per Covid-19.