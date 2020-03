Coronavirus, Bordighera sospende tutti gli eventi fino al 3 aprile

Bordighera. Il Comune comunica che, come disposto dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono stati sospesi tutti gli eventi programmati fino al prossimo 3 aprile. Essi saranno ricollocati, laddove possibile, in un periodo successivo all’emergenza stessa.

Si segnala altresì che, per ragioni organizzative, sono state annullate tutte le mostre artistiche previste presso il Centro Culturale dell’ex chiesa Anglicana fino al 31 dicembre. Ciò non significa che esse non potranno più avere luogo nell’anno in corso, ma che il periodo del loro svolgimento dovrà essere ridefinito così come le condizioni per la concessione dello spazio espositivo.

Al termine della fase di emergenza gli interessati potranno contattare l’Ufficio Turismo e Cultura per concordare la ricollocazione delle mostre in calendario. Si ricorda che il mancato rispetto del decreto comporta la violazione dell’art. 650 del Codice Penale.

Sul sito www.bordighera.it, all’indirizzo https://bordighera.gov.it/rete_civica/coronavirus, sono disponibili documenti normativi e indicazioni sui comportamenti da seguire.