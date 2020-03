Coronavirus, boom di contagi in Liguria: 963 positivi, 91 morti

Genova. Da quando è scoppiata l’emergenza coronavirus, non si registravano dati così pesanti. E’ la giornata più nera per la sanità Ligure: sono 963 le persone risultate positive al Covid-19 in Liguria, 154 più di ieri. Novantuno i morti, 18 più di ieri.

Dei 963 positivi 603 sono ospedalizzati, di cui 113 in terapia intensiva (13 più di ieri).

TUTTI I DATI

Questa la suddivisione per azienda sanitaria dei 603 pazienti in ospedale:

Asl1 – 87 (11 terapia intensiva)

Asl2 – 87 (12 terapia intensiva)

ASL 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 2

Asl 3 Villa Scassi – 58 (10 in terapia intensiva)

ASL 3 Micone di sestri ponente – 1

Asl4 – 24 (9 terapia intensiva)

Asl5 – 56 (14 terapia intensiva)

San Martino – 121 (33 terapia intensiva)

Galliera – 117 (16 terapia intensiva)

Evangelico – 50(8 terapia intensiva)

– Al Domicilio 278 (22 in meno di ieri)

– Clinicamente guariti (ma restano positivi e sono a casa) 82

GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI: 3

Sorveglianze attive: totali 1921

Asl 1 – 327

Asl 2 – 275

Asl 3 – 405

Asl 4 – 485

Asl 5 – 429