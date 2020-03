Coronavirus, Atletica Vallecrosia sospende i corsi

Vallecrosia. L’Atletica Vallecrosia sospende i corsi per tutto il mese di marzo.

«In questa situazione di emergenza, valutate le ultime ordinanze emesse e le direttive della Fidal, la dirigenza della nostra associazione ha preso la decisione di sospendere i corsi di atletica per le categorie esordienti (scuole elementari), ragazzi e cadetti per tutto il mese di marzo.

Sebbene il nostro sia uno sport all’aria aperta, non siamo in grado di garantire e controllare tutte le norme di sicurezza richieste. Siamo molto dispiaciuti, ma preferiamo optare per questa scelta responsabile, in un’ottica collaborativa verso la sanità e la popolazione. A rischio di sembrare troppo apprensivi, preferiamo evitare l’assemblamento di gruppi di ragazzini, consapevoli del fatto che per natura giocano e interagiscono sempre a contatto ravvicinato. Siamo fiduciosi nella comprensione e collaborazione di tutti» – fa sapere sulla sua pagina Facebook.