Coronavirus, appello dei volontari della Croce d’Oro di Cervo: «Aiutateci a continuare»

Cervo. «Siamo in piena emergenza Coronavirus. La Croce d’Oro di Cervo e Imperia ha necessità costante di fondi per poter continuare con la sua attività di soccorso e assistenza ai disabili, ai malati ed anziani. Le spese sono ingenti e gli impegni in costante aumento». I volontari della Croce d’Oro di Cervo lanciano, in questo particolare momento di difficoltà una raccolta fondi tramite la piattaforma web “gofundme“.

«Ci viene richiesto un forte impegno -sottolineano – le necessità sono impellenti per far funzionare al meglio la macchina del soccorso, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti».

«Il grande lavoro dei dipendenti e dei tanti volontari non è sufficiente per la piena funzionalità. Le dotazioni, dalle ambulanze, alle attrezzature e al materiale di consumo ha grossi costi che i rimborsi per i servizi non riescono a coprire. Il supporto della pubblica assistenza è fondamentale come presidio del territorio. Quello che verrà raccolto sarà impiegato per l’acquisto di tutto quello che serve per la piena funzionalità e ne verrà dato conto di volta in volta. Aiutateci a continuare…», concludono i promotori.