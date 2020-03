Coronavirus, annullato il Gp di Monaco

Monaco. Il coronavirus ferma il gran premio di Formula 1 di Monaco. La 78esima edizione, che si sarebbe dovuta correre sul tracciato cittadino del principato, con le sue affascinanti curve e i velocissimi rettilinei, dal 21 al 24 maggio non si farà. Lo ha annunciato l’organizzatore: l’Automobile Club de Monaco.

Annullato anche il 12esimo Gran Prix Storico, in programma dall’8 al 10 maggio.

La scelta è dovuta, si legge in una nota dell’AC di Monaco, dalla «situazione sanitaria di cui non è possibile prevedere un’evoluzione e sull’incertezza della partecipazione di tutte le scuderie». Tra i motivi anche «le misure prese dai vari governi e la difficoltà di accedere al Principato».

Tutte situazioni che non permetterebbero e a tecnici e operatori di lavorare per organizzare la corsa. Una doccia fredda, per i tantissimi appassionati di Formula 1 che attendono ogni anno la tappa monegasca per vivere emozioni forti. Se i tempi di Ayrton Senna e Alain Prost sono ormai un lontano ricordo, il Gp di Monaco è forse uno dei pochi circuiti che non hanno mai smesso di far battere i cuori dei tifosi. Con la pioggia o sotto il sole, il rombo dei motori che affrontano la Rascasse e la curva di Saint Devote continuano ad emozionare.

Dopo l’annuncio della FOM (Formula One Management) che oggi aveva dichiarato la necessità di rinviare il Gp di Monaco, così come quelli d’Olanda e di Spagna, a causa dell’emergenza coronavirus, in serata è arrivato il comunicato dell’Automobile Club de Monaco, perentorio: nessun rinvio, il gran premio del 2020 non ci sarà.