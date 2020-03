Coronavirus, anche la provincia di Imperia verso la chiusura delle scuole per la seconda settimana di fila

Genova. Manca l’ufficialità ma la decisione sarebbe ormai presa: scuole chiuse in tutta la Liguria per tutta la settimana. «Da una prima ricognizione la giunta sarebbe orientata a proseguire il fermo didattico fino a domenica per aprire lunedì», ha detto il presidente Giovanni Toti nel corso dell’informativa al consiglio regionale.

«Penso sia la decisione più giusta da prendere, pur dicendo a tutti che a scuola prima o poi si dovrà tornare, e ci tornerà ben prima che questa epidemia venga sconfitta» – ha proseguito.

«Si va dunque verso la chiusura delle scuole, ma la riunione è ancora in corso e ogni decisione sarà assunta al termine dell’incontro con tutti i soggetti interessati che si sta svolgendo a De Ferrari e opportunamente comunicata» – ha dichiarato il Presidente di Regione Liguria a seguito dell’illustrazione degli ultimi dati sull’emergenza coronavirus in Liguria.