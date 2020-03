Coronavirus, Amaie ai clienti: «Limitare accessi agli sportelli commerciali aziendali»

Sanremo. Al fine di limitare i contagi legati al coronavirus, Covid-19, Amaie raccomanda ai propri clienti e ai clienti di Iren Mercato Spa di limitare l’accesso agli sportelli commerciali aziendali ai casi strettamente indispensabili e non differibili, preferendo altri modi di comunicazione come il numero verde 800331331, il fax al 0184 510847, via email a info@amaie.it o via Pec a amaie@legalmail.it.

«Per un problema tecnico interno Iren Mercato Spa ha emesso le bollette dei propri clienti Sanremoluce con denominazione bancaria, con il bollettino di conto corrente postale per il pagamento – fa sapere – Iren Mercato Spa provvederà a comunicare direttamente ai clienti con domiciliazione bancaria che tali bollette saranno comunque addebitate sui loro conti correnti, pertanto questi clienti non devono pagare la bolletta con il bollettino ad esso allegato né rivolgersi agli sportelli o al numero verde».