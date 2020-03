Coronavirus, alle Poste si entra uno per volta. Utenti in coda sul marciapiede

Sanremo. Fare la coda alle Poste al tempo del coronavirus. Nella sede centrale della Città dei Fiori, in ottemperanza all’ordinanza regionale che mira a limitare le forme di contagio nei luoghi pubblici, da questa mattina si è pregati di aspettare il proprio turno all’esterno. “Azione utile alla prevenzione del contagio, ci scusiamo per l’eventuale attesa all’esterno dell’ufficio” è spiegato in un cartello affisso all’ingresso.

Il risultato della prevenzione lascia spazio a qualche dubbio. Gli utenti sono costretti ad ammassarsi sulle scalinate, dove donne, bambini e anziani devono aspettare un cenno del dipendente addetto alle prenotazioni. La coda, che si protrae fino sul marciapiede di via Roma, ha un unico aspetto positivo: i ponteggi montati per i lavori alla facciata del palazzo riparano le persone in fila dalla pioggia.