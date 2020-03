Bordighera. «L’amministrazione comunale invita tutta la popolazione a restare a casa. E’ consentito uscire solo per acquisti di genere di prima necessità o comprovate esigenze». E’ il messaggio che risuona nelle strade semi-deserte di Bordighera, dall’altoparlante della macchina della polizia locale.

Sono le 18, è ancora chiaro, ma come previsto dal decreto firmato la scorsa notte dal premier Giuseppe Conte, i bar e i ristoranti abbassano le saracinesche. Tutto chiuso. Restano aperti solo gli alimentari, le farmacie e i negozi di abbigliamento. Per strada, però, la gente è pochissima e chi cammina sui marciapiedi lo fa solo per una passeggiata veloce o per la spesa.

«Sembra di essere in guerra», commenta un passante troppo giovane per sapere cosa sia la guerra. «E’ giusto così -, dice un signore – La salute prima di ogni altra cosa». I dispositivi messi in atto per arginare la diffusione del coronavirus vengono rispettati. Le persone, che forse prima prendevano con troppa leggerezza l’emergenza Covid-19, ora hanno iniziato ad avere paura. In tanti indossano mascherine e guanti usa e getta. Chi non ha trovato presidi sanitari, tiene la sciarpa o il bavero della giacca fin sul naso.

Sanremo, piazza Bresca



E mentre i casi di contagi in Liguria continuano a salire, la Regione potenzia i reparti di Terapia Intensiva per fronteggiare ogni possibile emergenza. La speranza è che i cittadini recepiscano le ordinanze regionali e dei singoli Comuni, per poter sconfiggere l’epidemia e ritornare al più presto a una vita normale.