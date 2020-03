Coronavirus, al via la raccolta fondi di “Cuore in movimento” per acquistare mascherine per medici e infermieri

Sanremo. In tutta Italia, in queste settimane caratterizzate dall’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, si sta registrando una forte carenza di mascherine, indispensabili per medici e infermieri per far sì che possano lavorare nella più totale sicurezza.

Giovanni Mascelli, dottore e presidente dell’associazione “Cuore in movimento” ha trovato un canale diretto per dotare il personale sanitario delle adeguate protezioni in tempi rapidi. «La nostra associazione per il mio tramite si è fatta promotrice di una ricerca sul mercato di queste dotazioni e, grazie all’aiuto di un carissimo amico, esperto in relazioni commerciali internazionali, abbiamo la possibilità di superare detta difficoltà», racconta Mascelli.

«Contiamo di raccogliere i fondi necessari per reperire un grosso lotto di mascherine, classe 1, ed un successivo lotto di mascherine Ffp3 necessarie al personale delle terapie intensive e del pronto soccorso che sono a contatto con i pazienti altamente sospetti e/o positivi. Ci auspichiamo una rapidissima raccolta di fondi per poter realizzare un ordine di almeno 30.000 mascherine».

Si tratta di una questione di estrema urgenza, per questo motivo l’associazione ha avviato una raccolta fondi l’acquisto delle mascherine necessarie: «Contribuisci con noi ad aiutare i nostri angeli in ospedale e alla vittoria su questo nemico della nostra salute».

Per effettuare la propria libera donazione cliccare sul link: www.cuoreinmovimento.it/emergenza-coronavirus-donazione/, in alternativa è possibile effettuare un bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate: Iban: IT88V0843922700000100107165, intestatario: Associazione “Cuore in Movimento”, causale: Mascherine per Ospedale.