Coronavirus, a Ventimiglia tutti in coda alle Poste centrali

Ventimiglia. Poco prima delle 9 del mattino, il marciapiede davanti alle Poste centrali di Ventimiglia si presenta così: pieno di gente. Non sembra che tutti mantengano un’adeguata distanza, non tutti hanno mascherine e guanti. Le persone si accalcano per entrare nonostante le tante raccomandazioni del sindaco Gaetano Scullino che a più riprese ha chiesto di evitarlo.

Per sconfiggere il coronavirus o, almeno, per evitare che si propaghi ancora, è necessario stare in casa il più possibile e quando le necessità di uscire diventano impellenti, evitare code e calca è un obbligo.

Il motivo delle code, sarebbe riconducibile al fatto che le Poste a Vallecrosia sono chiuse: le persone si rivolgono dunque tutte all’ufficio di Ventimiglia. Il sindaco Scullino ha già preso contatti con la direzione di Ventimiglia e ha preso atto che gli addetti stanno facendo più che il massimo, ma sono pochi.

Per questo motivo, il consigliere comunale Marcello Bevilacqua (Lega) ricorda che si può usufruire a distanza di molti servizi postali.