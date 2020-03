Vallecrosia. A partire dalle 11 di questa mattina, per far fronte all’emergenza COVID-19, presso il Comune di Vallecrosia è stato istituito a tempo indeterminato il C.O.C. in coordinamento con il Sindaco ed in sinergia con Polizia Locale, Protezione Civile, il gruppo Misericordie della Croce Azzurra e la Fondazione Casa Rachele Zitomirksi.

Saranno garantiti agli anziani ed alle fasce deboli della comunità di Vallecrosia i servizi essenziali, quali consegna di farmaci, beni di prima necessità e terapie domiciliari.

Inoltre per gli utenti che avranno bisogno di trasporti sanitari per visite o terapie salvavita, sarà garantito l’iter per l’autorizzazione dei trasporti a carico del servizio sanitario.

Oltre al numero verde regionale 800593235 già ampiamente pubblicizzato, saranno attivi i numeri locali:

– Comando Polizia Locale 0184295415 dalle 7.30 alle 19.30

– Protezione Civile 3938248637 – 3356297326 24h/24h

– Croce Azzurra 0184295455 24h/24h

Inoltre presso la sede della Croce Azzurra (Ex Stazione FS di Vallecrosia), anche in collaborazione con l’Associazione di Protezione Civile di Dolceacqua “Roberto Bernardinello” tramite un apposito protocollo di intesa, è stata attrezzata un’area con tenda operativa per la sanificazione del personale di soccorso e delle forze di polizia impegnate sul territorio.