Coronavirus, a Taggia sospensione della tassa di soggiorno fino al 30 giugno

Taggia. Ieri si è tenuta presso il municipio una importante riunione convocata dal vice sindaco del Comune di Taggia nonché assessore alle Attività Produttive e ai Tributi Chiara Cerri, con i rappresentanti delle categorie alberghiere e alla presenza dell’assessore al Turismo Barbara Dumarte e dei funzionari competenti in materia.

Sul tavolo si è discusso della difficile situazione del comparto ricettivo a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

«Come Amministrazione – precisa l’assessore Chiara Cerri – abbiamo sentito l’esigenza di intervenire per dare una forma di sostegno al settore viste le richieste pervenute dagli albergatori, incentivando la presenza turistica nei prossimi mesi in cui verosimilmente si allenteranno le restrizioni imposte in via cautelativa. La nostra proposta di estensione straordinaria di esenzione dell’imposta è stata accolta favorevolmente dai rappresentanti delle associazioni di categoria incontrati nel corso della mattinata».

L’amministrazione comunale ha dimostrato vicinanza al settore e per tale ragione ha deciso di proporre l’estensione straordinaria del periodo di esenzione dell’imposta di soggiorno in oggi prevista sino al 15 marzo sino al 30 giugno. Tale impegno si è concretizzato in una delibera immediatamente esecutiva nel pomeriggio di ieri dalla giunta comunale.

«Un vivo ringraziamento da parte nostra – conclude l’assessore Chiara Cerri – è doveroso nei confronti degli uffici che hanno lavorato alacremente in tempi brevissimi per giungere all’adozione della delibera e, lavoro non irrilevante, alla modifica degli schemi di bilancio preventivo 2020 già approvati la settimana scorsa».