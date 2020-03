Coronavirus, a Seborga il Comune diventa farmacia grazie alla ricetta dematerializzata

Seborga. Nel piccolo comune di Seborga, nell’entroterra di Bordighera, non ci sono farmacie. Un problema serio per i circa 300 abitanti, soprattutto ora, visto che in piena pandemia da coronavirus è necessario limitare gli spostamenti e visto che molti abitanti sono anziani: quindi soggetti più a rischio contagio. Per questo, a fare le veci del farmacista di fiducia, ci pensa il municipio.

Come funziona? I residenti di Seborga che hanno bisogno di farmaci chiamano il proprio medico di base, che a sua volta invia alla mail del Comune di Seborga la ricetta o il cosiddetto NRE (numero di ricetta elettronica). A questo punto, l’ente pubblico invia il tutto ad una farmacia vera e propria. «Ringraziamo le sorelle Chiarenza della farmacia Le Logge di Ventimiglia – dichiara il sindaco Enrico Ilariuzzi -. Una di loro vive a Seborga e ogni sera porta i medicinali richiesti dai medici per i propri pazienti».

Le medicine arrivano dunque a palazzo per poi essere distribuite a chi le aveva richieste: il tutto restando all’interno del proprio comune, come previsto dal decreto del premier Conte per arginare l’emergenza Covid-19.