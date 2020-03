Coronavirus, a Sanremo accertamenti sulla sorella dell’uomo deceduto ieri

Sanremo. Accertamenti in corso per quella che sembra essere a tutti gli effetti la seconda vittima sanremese dell’emergenza coronavirus. Sarebbe deceduta in queste ultime ore, infatti, la sorella dell’uomo morto ieri nel reparto Malattie Infettive dell’ospedale Borea. Il 76 enne, ricoverato in seguito a un quadro clinico notevolmente compromesso (gli era stata diagnosticata una perforazione intestinale), era risultato positivo al Covid-19.

La coppia, secondo le prime sommarie informazioni, viveva nello stesso appartamento. Al momento l’Asl non conferma né smentisce la notizia, ma fa sapere che a breve verranno date informazioni sul caso.

(Notizia in aggiornamento)